Social Media & Content Creator
Cuts Norden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-04
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Vi söker en duktig och driven kameraman/videograf som vill hjälpa oss att skapa engagerande innehåll för sociala medier.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att filma och redigera videor.
Är kreativ och kommer med egna idéer.
Har förståelse för vad som gör att innehåll kan bli viralt på TikTok, Instagram och andra sociala medier.
Är social, positiv och lätt att samarbeta med.
Är initiativtagande och gillar att utveckla varumärken genom kreativt innehåll.Publiceringsdatum2026-07-04Dina arbetsuppgifter
Filma och redigera videor för våra barbershops.
Skapa innehåll som stärker våra varumärken och locka nya kunder.
Planera och genomföra kreativa idéer tillsammans med vårt team.
Anställningsform:
Timanställning.
Timlön enligt överenskommelse.
Vi söker en ung, ambitiös och driftig person som brinner för content creation och vill vara med och ta våra sociala medier till nästa nivå.Så ansöker du
Skicka ditt CV och gärna en portfolio eller exempel på tidigare arbeten till salonger.jobb@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Salonger.jobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cuts Norden AB
(org.nr 559495-8026)
Katarinavägen 20 (visa karta
)
116 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9992642