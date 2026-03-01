Social Media & Content Assistant till Silvercut
Silvercut International AB / Marknadsföringsjobb / Borlänge Visa alla marknadsföringsjobb i Borlänge
2026-03-01
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Silvercut International AB i Borlänge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Silvercut är ett litet e handelsföretag och en laserskärningsverkstad där vi skapar personliga metallprodukter som nyckelringar och halsband för djurägare. Vi säljer främst till USA och sociala medier är en central del av vår marknadsföring. Vårt innehåll ska inte bara kännas naturligt, det ska ge resultat.
Nu söker vi någon som kan hjälpa oss att planera och utveckla vårt innehåll.
Om rollen
Du kommer att hjälpa oss att planera innehåll, skriva videoscripts och vara delaktig i filmningen i vår verkstad. Vi filmar med telefon och fokuserar på korta videos för TikTok, Instagram och Meta.
Det handlar till exempel om founder stories, produktionsfilmer och storytelling riktat mot en amerikansk målgrupp. Du behöver inte stå framför kameran till en början, men du ska vara med och forma innehållet och strukturen bakom varje video.
Filmning sker på plats i Borlänge cirka 1 till 2 dagar per vecka. Resterande arbete kan planeras flexibelt enligt överenskommelse.
Du jobbar nära grundaren och är med i verkstaden för att ta fram behind the scenes material och utveckla nya koncept.
Vi söker dig som:
• Förstår amerikansk kultur och hur man kommunicerar till en amerikansk publik
* Skriver och pratar engelska flytande
* Har koll på sociala medietrender och vad som fungerar just nu
* Förstår storytelling, hooks och hur man fångar uppmärksamhet snabbt
* Har känsla för modern och äkta UGC-liknande content
Vi är ett litet företag, så vi värdesätter initiativ, kreativitet och att du vågar komma med idéer.
Skicka en kort presentation av dig själv och gärna exempel på content du skrivit eller varit delaktig i. Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: emil@silvercut.com Arbetsgivare Silvercut International AB
(org.nr 559015-8738), https://silvercut.com
Godsvägen (visa karta
)
784 72 BORLÄNGE Arbetsplats
Silvercut Borlänge Jobbnummer
9769559