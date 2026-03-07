Social Media Manager till Ahlsell
Brinner du för sociala medier som driver affär? Drivs du av att kombinera kreativt innehåll med kontinuerlig optimering som ger resultat? Då kan den här nya rollen hos Ahlsell vara din nästa spännande utmaning!
Om rollen
Vi söker en Social Media Manager som driver vår närvaro i sociala medier med fokus på mätbar affärseffekt. Du ansvarar för både organisk och betald synlighet och arbetar strategiskt, kreativt och datadrivet för att skapa engagemang, stärka varumärket och bidra till vår digitala transformation. Rollen kombinerar analys, optimering och innehållsskapande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta sociala medier-strategi i linje med affärsmål
Ansvara för kanalval, KPI-struktur och resultatuppföljning
Planera, producera och publicera innehåll i samarbete med kreativa kollegor
Leda och optimera organiska och betalda kampanjer utifrån data och insikter
Använda AI som stöd i idéarbete, innehållsskapande och analys
Säkerställa kvalitet, tonalitet och efterlevnad av varumärkesplattformen
Omvärldsbevaka trender och nya plattformar
Utbilda och stötta för ökad intern aktivering i sociala kanaler
Om dig
Som person är du både analytisk och kreativ, med förmåga att omsätta insikter till idéer som skapar resultat. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en naturlig drivkraft som gör att du får saker att hända. Du är affärsnära, nyfiken och har ett starkt intresse för hur kommunikation bidrar till affärsmål. Samtidigt är du samarbetsorienterad och kommunikativ - du bygger förtroende, skapar engagemang och får med dig organisationen.
Vi ser gärna att du har/är:
Några års erfarenhet av att ha arbetat med sociala medier professionellt
Djup kunskap om sociala medieplattformar, format och paid social
Förmåga att skapa engagerande innehåll i form av text, bild och video (Canva eller Adobe CS)
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med KPI:er och uppföljning
Erfarenhet av datadrivet arbetssätt och kontinuerlig optimering
Erfarenhet av att använda AI-verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Relevant eftergymnasial utbildning
Det är meriterande med erfarenhet av:
B2B, Social Listening, Influencer Marketing eller Community Management. Det är även meriterande med erfarenhet av ambassadörsprogram/utbildning för innehållsansvariga.Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
Ahlsell är Nordens ledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för proffs inom bygg, industri, fastighet och el. Vi erbjuder våra kunder ett komplett sortiment, hög tillgänglighet och smarta lösningar som förenklar vardagen. Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där vi kombinerar affärsdriv med hållbar utveckling.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på wise.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@wise.se
