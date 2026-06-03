Social media manager
Gardinova AB / Marknadsföringsjobb / Huddinge Visa alla marknadsföringsjobb i Huddinge
2026-06-03
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Som Social Media Manager hos oss har du det övergripande ansvaret för vår närvaro i digitala kanaler främst Instagram, LinkedIn, TikTok och YouTube. Du planerar, skapar och optimerar innehåll som engagerar vår målgrupp och stärker vårt varumärke.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Strategi & Planering: Skapa och driva vår strategi för sociala medier samt sätta upp månatliga innehållskalendrar
Innehållsskapande: Producera engagerande material – från copy och rörlig bild (reels/TikToks) till enklare grafisk design.
Community Management: Svara på kommentarer, starta konversationer och bygga relationer med våra följare.
Analys & Uppföljning: Mäta och utvärdera resultat mot uppsatta KPI:er samt skruva på strategin baserat på data.
Trendspaning: Ha koll på det senaste inom sociala medier, algoritmer och digitala trender.
Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och driven person som älskar att testa nya idéer. Du är en fena på att formulera dig i skrift och förstår vad som krävs för att stoppa någons tumme i scrollbytet.
Vi söker dig som har:
Minst 1 års erfarenhet av arbete med sociala medier eller digital marknadsföring.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa rörligt material (video) för t.ex. Instagram Reels.
Goda kunskaper i verktyg som Canva, Adobe-paketet (Premiere/Photoshop) eller liknande.
Flytande kunskaper i Svenska / Engelska i både tal och skrift.
Ett starkt eget driv och förmågan att strukturera ditt eget arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Lyftkransvägen 7a (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9943792