Social hållbarhetsstrateg med fokus folkhälsa (vikariat)
Trollhättans Kommun / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2026-01-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Hållbarhetsavdelningen finns på kommunstyrelseförvaltningen och är en del av kontoret för Tillväxt och hållbarhet.
Kontoret ansvarar för flera stadsövergripande strategiska processer såsom översiktsplan, mark- och exploatering, näringslivsutveckling, social och ekologisk hållbarhet samt trygghet och säkerhetsfrågor. Hållbarhetsavdelningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunledningen. Avdelningens uppdrag är att utveckla och stödja övergripande hållbarhetsarbete för staden.
Då en av våra kollegor ska gå på föräldraledighet så söker vi nu en vikarie till tjänsten som social hållbarhetsstrateg. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som social hållbarhetsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen har du ansvar att på strategisk nivå driva och koordinera Trollhättans Stads omställningsarbete inom social hållbarhet. Du har ansvar för att kommunens folkhälsoarbete bedrivs i enlighet med aktuellt folkhälsoavtal mellan Trollhättans stad och Västra Götalandsregionen.
Uppdraget handlar om att kommunikativt och strategiskt leda tvärsektoriellt arbete inom folkhälsa. Arbetet sker i enlighet med de målsättningar som finns inom stadens Hållbarhetsstrategi.
Uppdraget innefattar att skapa förutsättningar och strukturer för att testa och implementera insatser samt bidra med statistik och analys för Trollhättans utveckling. På övergripande nivå ansvarar du för att analysera nuläge, formulera och förmedla omställningssteg och motivera organisationens medarbetare och chefer på olika nivåer att genomföra förändringar.
Du skapar interna och externa processer som hjälper organisationen att över förvaltningsgränser ta de steg som behövs och hitta gemensamma hållbara lösningar. Du leder tvärsektoriella arbetsgrupper med medarbetare från förvaltningar, kommunala bolag och andra externa organisationer. För uppdraget har du nära kontakt med både politisk ledning och förvaltningsledning.
Du rapporterar till hållbarhetchef och ingår i kontoret för Tillväxt och hållbarhet på Kommunstyrelseförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande högskoleutbildning. Du är van att arbeta strategiskt på ledningsnivå, hantera komplexa system och har en god analytisk förmåga. Du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation och av att handlägga politiska ärenden. Du har erfarenhet av budget, uppföljning och ekonomisk redovisning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vem söker vi?
Som person tror vi att du:
• är trygg i att arbeta målsökande och utforska olika situationer
• har förmåga att skapa goda relationer, motivera och inkludera
• har god kommunikativ förmåga
• har förmåga att strukturera och leda strategiskt förändringsarbete och omställningsarbete
Anställningsinformation
Vikariat på grund utav föräldraledighet med tillträde snarast och till och med 31 augusti 2027.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Maria Jakobsson, Avdelningschef 0520-495604 Jobbnummer
9705430