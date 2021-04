SO-lärare 7-9 - Jönköpings kommun - Grundskolelärarjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Jönköpings kommun

Jönköpings kommun / Grundskolelärarjobb / Jönköping2021-04-07RosenlundsskolanVill du ha ett av de viktigaste och roliga uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje!Välkommen till ossRosenlundsskolan ligger centralt i Jönköpings östra stadsdelar och är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. Från skolan har vi nära till naturen med skolskogen vid Vättern och Bondbergets naturreservat inom gångavstånd. I Rosenlundsskolans närområde finns dessutom flera fritids- och idrottsarenor som vi utnyttjar kontinuerligt i verksamheten, t ex Husqvarna Garden, Rosenlundsbadet, KFUM och Ungdomens hus. På Rosenlundsskolan 7-9 går ca 500 elever och här arbetar 60 personal. Vi är en arbetsplats som präglas av en trygg och positiv atmosfär, vilket elevernas årliga trygghetsenkät och medarbetarenkäten visar.Rosenlundsskolan arbetar för att skapa en tillgänglig skola och vi utvecklas ständigt i vårt sätt att möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Digitalisering i skolan är en självklarhet för oss och alla elever har en egen digital enhet för sina studier.Ditt nya jobbAtt undervisa i so i åk 7 och ha ett delat mentorsansvar i en klass. Du tillhör ett arbetslag samt ett ämneslag som kontinuerligt arbetar för att förändra och förbättra undervisningen. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad lärare och har lärarexamen för undervisning i grundskolans åk 7-9 i so. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild, ha tydliga förväntningar på eleverna och vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.Bra att vetaFör att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret ( https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/) och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.Tjänsten är ett föräldravikariat på ett halvår.Vill du veta mer?Noomi Rosén, biträdande rektor: 036-10 64 96Marie Stark, biträdande rektor: 036-10 69 23Nina Dale, Lärarförbundet: 036-10 63 42Sofie Johansson, Lärarnas Riksförbund: 036-10 63 70Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad. 80%. Tillträde 2021-08-12 till 2022-01-21.2021-04-07Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-25Jönköpings kommun5674982