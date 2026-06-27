SO lärare

Profilskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-06-27


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Profilskolan är en åk 4-9 skola där:
• Måluppfyllelsen är hög
• Eleverna trivs och känner sig trygga
• Alla elever idrottar och utövar sitt specialintresse på skoltid
• Alla känner alla
• Beslutsvägarna är korta
Vi söker dig som:
• Är legitimerad SO lärare
• Har erfarenhet av att arbeta som lärare
• Har god kommunikationsförmåga med både elever och föräldrar
• Kan bygga goda relationer med elever, föräldrar och kollegor

Till dina arbetsuppgifter hör att arbeta som lärare och vara mentor samt sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: mikael.hakola@profilskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO lärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Profilskolan AB (org.nr 556924-7264)
Isafjordsgatan 39 (visa karta)
164 40  KISTA

Kontakt
Rektor
Mikael Hakola
mikael.hakola@profilskolan.se
0735177052

Jobbnummer
9982093

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