Snöskottare under vintersäsongen till Human Talent!
Har du en idrottsbakgrund och gillar fysiskt arbete? Vill du jobba för ett av Sveriges ledande bygg- och entreprenadföretag under vintersäsongen? Human Talent söker nu fastighetsskötare med stark arbetsmoral och fysisk uthållighet för ett uppdrag där du får sätta din vinnarskalle i arbete!Publiceringsdatum2025-10-12Om tjänsten
Som Fastighetsskötare anställd av Human Talent kommer du att arbeta med snöskottning och halkbekämpning för att hålla fastigheter säkra och framkomliga. Din huvudsakliga uppgift är handskottning och halkbekämpning på uppdrag av en av våra kunder.
Arbetet styrs av vädret, så vi söker dig som kan rycka in med kort varsel och arbeta vid oregelbundna tider. Arbetslängden varierar beroende på snömängd och väderlek.
Glöm gymmet - här får du din träning på arbetstid! Vi söker dig med en idrottsbakgrund som är van vid att arbeta fysiskt och som uppskattar en arbetsmiljö där din kondition och uthållighet kommer till nytta.
Vi söker dig med idrottsbakgrund som:
• Är van vid att arbeta målinriktat och har en hög arbetsmoral.
• Har god fysisk kondition och är redo för fysiskt krävande arbetsuppgifter.
• Är flexibel och kan jobba med kort varsel.
• Har en positiv attityd och trivs med att jobba utomhus i alla väder.Kvalifikationer
• God fysisk kondition
Meriterande
• B-körkort
Varaktighet och arbetstid
Tjänsten löper från oktober till april, och arbetstiden varierar beroende på väderförhållanden. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Det finns även goda möjligheter till fortsatt anställning inom grönyteskötsel efter vintersäsongen.Så ansöker du
