Snöskottare sökes till södra Stockholm!
Bemannix AB / Renhållningsjobb / Stockholm Visa alla renhållningsjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannix AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett spännande extrajobb? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och flexibla tider?
Vi på Bemannix söker nu duktiga snöskottare till våra uppdrag i främst södra Stockholm. Arbetet är på deltid och startar vid behov efter snöfall.
Tillsättningar sker löpande, så sök idag!Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inkluderar att ingå i vår resurspool och utföra snöskottning när det finns ett behov. Arbetet kommer främst ske i södra Stockholm Du kommer att spela en central roll i att säkerställa framkomlighet för personer och skotta trottoarer, uppfarter och andra ytor i anknytning till lägenhetshus. Notera att arbetet är fysiskt krävande och enbart utförs vid snöfall, vilket gör det till en perfekt möjlighet för dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning.
OBS! Snöskottning sker endast på marknivå.
Om dig: Vi söker dig som är flexibel och har god social kompetens. Du trivs med att lära dig nya saker och är inte rädd för att anta nya utmaningar. Vidare ser vi att du är öppen för förändringar och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Du bör vara i god fysisk form då uppdraget är fysiskt krävande. Du ska kunna arbeta inom hela södra Stockholmsområdet då våra kunders uppdrag kan vara utspridda.Kvalifikationer
Flexibel och redo för snabba förändringar.
Kapabel att arbeta 1-3 pass i veckan på vardagar.
Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (intyg krävs).
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Körkort B.
Tillgång till egen bil.
Erfarenhet av snöskottning.
Vi lägger därutöver stor vikt vid dina personliga egenskaper.
OBS! Vi kan ej anställa dig på heltid för denna tjänst, den gäller enbart arbete vid behov. Detta enligt bestämmelser i det kollektivavtal vi är bundna av. Om du söker efter en heltidstjänst är du välkommen att söka eventuell heltidstjänst hos oss.
Övrigt: Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på "Skicka ansökan." Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Mer information om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Jim Björkman jim@bemannix.se 08-555 687 01 Jobbnummer
9645166