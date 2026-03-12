Snöskottare sökes med start omgående (10 jobb)

Aura Personal AB / Renhållningsjobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla renhållningsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker nu pålitliga och arbetsvilliga snöskottare för snöröjning under vintersäsongen. Tidigare erfarenhet är starkt meriterande men inget krav. Arbetet kommer utgå från södra sidan Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
Skottning av snö vid behov

Hålla gångar, uppfarter och entréer säkra och framkomliga

Vi söker dig som:

Är punktlig och ansvarstagande

Klarar av fysiskt arbete utomhus

Kan arbeta tidiga morgnar och vid behov, även med kort varsel

Erfarenhet av snöskottning är starkt meriterande men inget krav

Vi erbjuder:

Tim- eller säsongsbaserad ersättning enligt överenskommelse

Flexibelt extrajobb under vintertid

Möjlighet till fortsatt arbete efter avslutat uppdrag som snöskottare

Skicka in din ansökan nu och bli en del av vårt starka och glada team på Aura Personal!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6999970-1889364".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9793640

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: