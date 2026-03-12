Snöskottare sökes med start omgående (10 jobb)
Aura Personal AB / Renhållningsjobb / Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu pålitliga och arbetsvilliga snöskottare för snöröjning under vintersäsongen. Tidigare erfarenhet är starkt meriterande men inget krav. Arbetet kommer utgå från södra sidan Stockholm. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Skottning av snö vid behov
Hålla gångar, uppfarter och entréer säkra och framkomliga
Vi söker dig som:
Är punktlig och ansvarstagande
Klarar av fysiskt arbete utomhus
Kan arbeta tidiga morgnar och vid behov, även med kort varsel
Erfarenhet av snöskottning är starkt meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Tim- eller säsongsbaserad ersättning enligt överenskommelse
Flexibelt extrajobb under vintertid
Möjlighet till fortsatt arbete efter avslutat uppdrag som snöskottare
Skicka in din ansökan nu och bli en del av vårt starka och glada team på Aura Personal!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
