Snöskottare manuellt 2026
Maskinstädning A. Nilsson AB / Renhållningsjobb / Göteborg
2026-02-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Nu i vinter 2026 söker vi dig som är engagerade och vill bidra till tryggare och framkomligare miljöer under årets kallaste månader. Uppdraget innebär snöskottning vid fastigheter i Göteborg, du kommer att arbeta utomhus med att hålla gångvägar, portar och entréer fria från snö, arbetet kommer att ske på marknivå.
Uppdraget sträcker sig från nu till slutet av mars. Antalet arbetspass varierar beroende på väder, arbetstiderna är främst morgonpass, men behovet förekommer mellan kl. 06:00 och 22:00, och du kommer att få tydliga instruktioner inför varje arbetspass.
Arbetet sker måndag - söndag och arbete vid röda dagar kan förekomma.
Arbetspass kan komma att ske tätt inpå vilket betyder att det är oerhört viktigt att du är flexibel och kan ställa upp med kort varsel.
DETTA SÖKER VI
• God flexibilitet och kan hoppa in med kort varsel
• God fysisk arbetsförmåga
• Meriterande om man har tidigare erfarenhet av snöskottning eller arbete i utemiljö
• Kontroll i belastningsregister görs i rekryteringsprocessen
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: jobb@maskinstadning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöskottare". Arbetsgivare Maskinstädning A. Nilsson AB
(org.nr 556115-9517) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinstädning A Nilsson AB Jobbnummer
9729722