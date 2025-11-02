Snöskottare inför vintern
2025-11-02
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och kan hoppa in med kort varsel vid behov?
Vi söker nu efter handsnöskottare inför vintern till Uniflex i Nässjö. Som snöskottare kommer du att vara ansvarig för att hålla gångar, parkeringar och andra ytor rena från snö och is under vintermånaderna. Ditt arbete kommer att vara fysiskt krävande och innebära arbete utomhus i alla väderförhållanden. Du kommer att arbeta i ett team och behöver vara flexibel och ha god samarbetsförmåga.
Vi letar efter personer som är självgående, noggranna och har god fysisk kondition. Det är viktigt att du är pålitlig och har en positiv inställning till arbete utomhus.
Om du trivs med att arbeta utomhus och är redo att ta dig an en fysiskt krävande uppgift, är detta jobbet för dig. Sök redan idag då tjänsterna kan tillsättas innan sista anställningsdag.Publiceringsdatum2025-11-02Om tjänsten
Som snöskottare hos Uniflex kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera att ansvara för snöröjning på olika fastigheter och områden i Nässjö. Du kommer att arbeta självständigt eller i team beroende på uppdraget och säkerställa att snöröjningen utförs effektivt och noggrant. Det är viktigt att du har god fysisk kondition och kan arbeta utomhus under olika väderförhållanden. Du kommer även att vara ansvarig för att hålla redskap och utrustning i gott skick samt rapportera eventuella problem eller skador. Flexibilitet och förmåga att arbeta under tidspress är viktigt för att kunna leverera en högkvalitativ service till Uniflex kunder. Med din noggrannhet och pålitlighet kommer du att bidra till att säkerställa att fastigheterna är säkra och framkomliga även under snörika perioder.
Vem är du?
Du är en självgående och pålitlig person som trivs med att arbeta utomhus, även under tuffa väderförhållanden. Du har inga problem med fysiskt krävande arbete och är van vid att hålla ett högt tempo. Det är viktigt att du är noggrann och kan följa instruktioner för att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Du är även flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter beroende på behov.
Du har tidigare erfarenhet av snöskottning eller liknande arbete och har god kunskap om hur man använder olika verktyg och utrustning på ett säkert sätt.
Som person är du serviceinriktad och har en positiv inställning till ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och kan kommunicera tydligt med kollegor och kunder. Du är även noggrann med att följa arbetsplatsens riktlinjer och säkerhetsföreskrifter
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
