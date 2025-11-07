Snöskottare(handskottning) inför säsong 2025/2026
2025-11-07
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Skövde
, Göteborg
Versa Entreprenad söker dig som vill arbeta med snöskottning under vintersäsongen 2025/2026.
Hos oss får du möjlighet att göra en viktig insats under vintern genom att hjälpa våra kunder att hålla gångvägar, entréer och uppfarter fria från snö och is.
Tycker du om att arbeta utomhus, röra på dig och bidra till trygga och framkomliga miljöer - då kommer du att trivas hos oss!Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Versa Entreprenad är ett företag baserat i Skaraborg som arbetar med snöröjning, handskottning och fastighetsskötsel.
Vi utför uppdrag åt både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner, och lägger stor vikt vid kvalitet, noggrannhet och snabb service.
Vårt mål är att skapa trygga och välskötta miljöer året runt - oavsett väder.
Din roll
Som snöskottare hos Versa Entreprenad arbetar du ute i fält med att hålla gångvägar, entréer, trappor och portar fria från snö och halka.
Arbetet sker ofta i team men ibland självständigt, beroende på område.
Arbetspassen styrs av vädret - ibland flera pass i veckan, ibland färre - och kan ske tidiga morgnar, kvällar eller helger.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Skotta snö på tilldelade områden
Säkerställa att gångvägar och entréer är halkfria
Samarbeta med övriga i arbetslaget
Meddela arbetsledare om hinder eller problem som påverkar arbetetProfil
Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och trivs med fysiskt arbete utomhus.
Du har en positiv inställning även under kalla vinterdagar och kan arbeta självständigt eller i grupp.
Vi ser gärna att du:
Har god fysisk förmåga
Är flexibel och kan rycka in med kort varsel vid snöfall
Har tidigare erfarenhet av snöskottning eller annat utomhusarbete (meriterande men ej krav)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Anställningsform
Säsongsanställning november 2025 - mars 2026.
Timanställning med varierande arbetstid beroende på väderförhållanden.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Mejla till: Versaentreprenad@gmail.com
Ange gärna i ansökan om du har körkort, tillgång till bil och tidigare erfarenhet av snöskottning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: Versaentreprenad@gmail.com Arbetsgivare Versa Entreprenad AB
(org.nr 559486-8035) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidköping med omnejd Jobbnummer
9595049