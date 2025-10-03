Snöröjare/Snöskottare Södertälje
2025-10-03
Vi på JKT Bemanning AB söker nu snöröjare och snöskottare (med syftet halkbekämpning) för vintersäsongen hos vår kund i Södertälje.
Om Jobbet: Arbetet är en timanställning och passar dig som vill ha ett flexibelt extrajobb under vintermånaderna men är villig att jobba de extra timmarna om det krävs. Start är beräknad runt mitten av oktober. Du arbetar ca 8h om dagen med tidig start kl 04:00 på plats. Med tanke på tidig start i gryningen är det en fördel om du har körkort och bil.
Är du rätt för jobbet och har du kanske en vän som också skulle passa? Ungefär 15 platser kommer behöva tillsättas så tveka inte på att ta kontakt så introducerar vi oss! Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Skottning och bortforsling av snö
Sandning, saltning och halkbekämpning
Säkerställa framkomlighet vid fastigheter, trappor, gångvägar och parkeringar etc. Dvs svåråtkomliga småutrymmen. Kvalifikationer
God fysik - arbetet kräver styrka och uthållighet
Du är pålitlig och punktlig
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Du har erfarenhet av snöröjning (dock inget krav)
Vi på JKT Bemanning erbjuder:
Timanställning (ej heltidsavtal) med varierande arbetstider beroende på väderlek och efterfrågan/behov från kund.
Möjlighet att arbeta utomhus och hålla sig aktiv
Ett trevligt arbetslag i Södertälje
Möjlighet och öppning till andra jobb inom transport/lager och logistik
Är du redo att tjäna pengar och ta dig an vinterns utmaningar?
Skicka in din ansökan redan idag till kontakt@jktbemanning.se
. Döp ämnesraden till "Snöröjare / Snöskottare - Södertälje"
Intervjuer kommer ske löpande!
Allt Gott, vi på JKT Bemanning AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: kontakt@jktbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöröjare/Snöskott Södertälje". Arbetsgivare JKT Bemanning AB
(org.nr 556842-2546), http://www.jktbemanning.se Jobbnummer
9539175