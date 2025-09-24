Snicken Visby söker byggmaterialsäljare
2025-09-24
Vi bygger Gotland - vill du vara med? Vi söker en byggmaterialsäljare till vår anläggning Snicken Visby. Fokus i tjänsten är försäljning, service och att skapa goda kundrelationer.
TJÄNSTEN
Som byggmaterialsäljare på Snicken består din arbetsdag av att aktivt möta våra kunder. Du säljer virke, skivor, isolering, bruk, plåt, listverk och mycket mer. Som byggmaterialsäljare skapar du nya och vårdar våra goda relationer med proffskund såväl som privat konsument. Du hjälper kunder till köp genom tips och råd vad gäller produkter, du engagerar dig i sortiment och håller ordning & reda. Du sköter även plockningar till kund, lossning och lastning av gods samt fyller på produkter så det alltid finns att sälja.
VI SÖKER
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och allra viktigast för oss är att du är utåtriktad, har en stor vilja att lära, brinner för att ge bra service och älskar försäljning. Vi söker dig som snabbt skapar ett förtroende hos den du möter och visar att du har förmågan till ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt. Tar du ansvar och har ett gott öga för ordning och reda så kommer du lyckas bra i det här jobbet. Om du dessutom är en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga, men även trygg i att ta egna initiativ, så kommer vi trivas med varandra. Har du erfarenhet från bygghandel eller byggbranschen så är det meriterande. Krav på B-körkort.
DET HÄR FÅR DU HOS OSS
Hos oss blir du en del av ett stödjande team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsplats där du får möjlighet till såväl kompetensutveckling som personlig utveckling. Vi har kollektivavtal med goda villkor och ser till att du har alla arbetsverktyg du behöver för att göra ett bra jobb.
OM FÖRETAGET
Snicken Visby är ditt kompletta byggvaruhus. Vår ambition är att erbjuda ett heltäckande produktsortiment från "husgrunden till skorstenspipan" och allt däremellan. Vi välkomnar dina idéer och initiativ som för oss framåt i vår gemensamma strävan att vara det naturliga valet i branschen. Vi bygger Gotland.
PRAKTISKT
Intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Snicken Visby
