Snickare- träarbetare - Forsheda Hus AB - Snickarjobb i Värnamo

Forsheda Hus AB / Snickarjobb / Värnamo2021-07-07Vi söker dig som har goda erfarenheter från byggkonstruktion, ritningsläsning samt väggelements byggnation alternativt har en fallenhet för att lära dig.Du kommer jobba med tillverkning samt ritningsläsning tillsammans med ca 60 andra medarbetare.Vi tror att du som söker kommer trivas i en växande organisation med korta beslutsvägar där vi värdesätter långsiktiga relationer och ett miljömedvetet arbetssätt som hela tiden utvecklas och förbättras.Du erbjuds att ta plats i ett företag i tillväxt där du får möjlighet att vara med och påverka framtiden med dina kollegor.__________________Din rollJobba med att uppnå specifika krav och mål samt få arbeten klara i tid. Din roll kommer vara att tillverka väggelement samt vara med under processen från ritning till färdigt skede.Vad kan vi erbjuda dig?Du kommer få möjligheten att arbeta inom ett spännande företag som ständigt växer. Du kommer även få chansen att komma med nya input och förslag för att hela tiden vidareutveckla avdelningen och verksamheten.Du kommer arbeta från våra lokaler i Smålandsstenar med cirka 60 andra medarbetare. Kontoret präglas av entreprenörsanda, utveckling och resultat. Den erfarenheten du kommer att få hos oss är ovärderlig.Vi vill att du ska vara:FlexibelStresståligResultatorienteradProfessionellSjälvgåendeKänner du att du passar in i ovanstående beskrivning och att du är redo för att anta utmaningen, skicka in din ansökan redan idag.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-07-31Forsheda Hus ABStorgatan 2833171 Forsheda5852065