Snickare/Träarbetare
Qtym Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Karlstad Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Karlstad
2026-06-13
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Om Qtym I över 30 år har vi fått insikter, överraskningar och erfarenheter. Skapat lag, företag och framgångssagor. Hittat spetskompetens, upptäckt problemområden och sett nya möjligheter. Vi vet vart Värmland är på väg. Vad behöver du just nu? Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Personaluthyrning och HR-stöd, samt studentkonsulter via vårt dotterbolag Apecs Studenkonsulter. Läs mer om oss på www.qtym.se.
Nu söker vi snickare alt. träarbetare för framtida konsultuppdrag hos vår kund. Som inredningssnickare/träarbetare kommer du vara en viktig del av verksamheten och slutleverans mot kund. Du erbjuds en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stark teamkänsla. Du kommer även att få vara del av en företagskultur som värdesätter samarbete, säkerhet och hållbarhet.
Rollen:Arbetsuppgifterna som inredningssnickare innebär att du gör allt från listning till uppsättning av skåp, samt fixar dörrar och ventilationen. Som träarbetare kan arbetsuppgifterna inkludera allt från att bygga bärande väggar och stommar till att lägga golv och sätta isolering samt innervägg.Publiceringsdatum2026-06-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är händig, driven samt har vana av att arbeta med snickeri och träarbete. Du har erfarenhet av att jobba med verktyg och maskiner.
Meriterande:Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som snickare eller motsvarande utbildning samt erfarenhet av att läsa ritningar. Även truck- och traverskort kan vara meriterande beroende på specifikt behov.
Vem är du?För den här tjänsten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du uppskattar att arbeta i team och samarbeta med andra kollegor samtidigt som du tar stort ansvar för ditt arbetsområde. Du är effektiv, noggrann, har hög arbetsmoral och värderar vikten av god kvalitet i arbetet du gör.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag via formuläret nedan.
Mer om tjänsten:Det här är en annons för konsultuppdrag via Qtym. När vi får in ett uppdrag och förfrågan från kund kommer vi kontakta de kandidater som matchar kundens specifika behov för aktuellt uppdrag.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Jansson på anna.jansson@qtym.se
alt. 070-566 88 77.
Placering: Karlstad med omnejd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qtym AB Kontakt
Rekryterare
Anna Jansson anna.jansson@qtym.se Jobbnummer
9962465