Snickare/Träarbetare - Högis & Landis AB - Snickarjobb i Stockholm

Högis & Landis AB / Snickarjobb / Stockholm2021-06-29I takt med att vår orderingång ökar så ser vi på Högis & Landis AB en positiv utveckling och söker nu omgående 2-4 st erfarna snickare till vårt team.Vi arbetar med alla förekommande arbeten inom husbyggnation, ombyggnation, tillbyggnation, hyresgästsanpassning och servicesnickeriarbeten. Många av de hus som vi bygger är arkitektritade och unika för att smälta in i miljön de ska byggas i men inte alla. Vi utför även alla andra arbeten inom bygg såsom ROT, ombyggnationer, renovering, våtrum, kök mm för att nämna några exempel.För att lyckas i denna roll ser vi att du har minst några års erfarenhet från arbeten med resning av villor, tillbyggnader och ombyggnationer samt montering av t ex kök och husinredning. Du skall även vara öppen för arbeten på annan ort där vi då bor kvar/övernattar i annan stad eller ute på någon ö i Stockholms Skärgård.Vi ser även att du innehar b-körkort samt talar svenska.Som person är du självständig och engagerad i ditt arbete med en förmåga att bidra med din kompetens så att projektet kommer framåt. Du har ett personligt driv och har lätt att skapa nya relationer, både med kollegor och kunder. Att du kan jobba i team men även kan jobba ensam er en förutsättning.Vi erbjuder dig en arbetsplats där du och dina kollegor står i fokus. Vi hjälper varandra och ser till att ha en god gemenskap i teamet.Vi tar endast emot ansökningar via mail.Vi behandlar alla ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Skicka ansökan med ditt CV redan idag till: info@hogisolandis.se 2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29HÖGIS & LANDIS AB5837456