Snickare till Uppsala
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Knivsta Visa alla snickarjobb i Knivsta
2025-09-05
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Knivsta
, Enköping
, Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker just nu flera träarbetare till uppdrag i Uppsala.
Vara självgående och ha erfarenhet av olika typer av träarbete bl. a. gipsa, sätta reglar, tak, golv och inredningsarbete, vi vill helst att du ska ha minst 6 års erfarenhet eller Yrkesbevis.
Vi har långtgående samarbeten med en stor del av våra kunder, uppdragen varierar både avseende kundföretagens storlek, produktionstyp och längd på projekt som ställer höga krav och är väl insatta i vårt arbetssätt där ni som anställda är den viktigaste resursen för ExpanderaMeras redan goda och väl etablerade varumärke.
Vid frågor är du välkommen att kontakta kontoret på 08-53034378 eller ansök direkt på jobb@expanderamera.se
Välkommen med din ansökan och glöm inte att bifoga referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
741 76 UPPSALA Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
9495413