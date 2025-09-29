Snickare till trähusproduktion i Vrigstad
2025-09-29
Vår kund är en välkänd aktör inom svensk trähusproduktion och har under lång tid byggt hem för människor över hela landet. Här kombineras traditionellt hantverk med modern produktionsteknik, där fokus alltid ligger på kvalitet, funktion och hållbarhet.
Företaget befinner sig i en expansiv fas och fortsätter investera i sina anläggningar för att möta framtidens behov. Som medarbetare blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar trähus för generationer framåt. Arbetsuppgifter
Till vår kund i Vrigstad söker vi nu engagerade snickare för trähusproduktion. Du kommer in i en expansiv och värderingsstyrd miljö, där du blir en viktig del i bolagets framtida utveckling. Förekommande arbetsuppgifter kan exempelvis vara tillverkning av väggelement, bygga stommar, gipsa väggar, sätta isolering, installation av fönster och dörrar. Allt arbete sker efter ritning och man arbetar i lag på olika produktionslinor.
Du bör ha förståelse för materialet trä och vi ser gärna att du arbetat med någon typ av snickeri eller annat praktiskt arbete tidigare. Du utgår ifrån ritningar där håltagningar och rördragningar finns markerade. I rollen arbetar du noggrant men med tempo.
Arbetstiderna är förlagda vardagar på dagtid. Du kommer i rollen erbjudas anställning hos DFDS Professionals och vara uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till direktanställning till vår kund.
Om dig
Du som söker har dokumenterad erfarenhet på minst tre år från motsvarande roll och ett grundläggande säkerhetstänk i allt arbete. Du är nyfiken, positiv och flexibel, och tar ansvar för att arbetet utförs på ett säkert sätt, med rätt kvalitet och i rätt tid. Noggrannhet och tempo går hand i hand i ditt arbete, men viktigast av allt är att resultatet blir felfritt.
Du samarbetar väl med andra och har en stark teamkänsla, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs. Den sociala förmågan och ett gott bemötande av kollegor och andra människor är viktigt för oss. Du kan läsa instruktioner och kommunicera obehindrat på svenska. Erfarenhet av ritningsläsning är meriterande.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Då urval sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag. Välkommen!
Vi erbjuder:
• Anställning hos DFDS Professionals * Kollektivavtal * Friskvårdsbidrag * Rabatter på gymkort * Företagshälsovård
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Kontakt
Ogge Kadric oggkadr@dfds.com Jobbnummer
9531693