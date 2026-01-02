Snickare till Tidaholm sökes!

Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-01-02


Snickare till Tidaholm sökes!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående snickare till ett projekt i Tidaholm.
Du som söker bör ha arbetat som snickare i några år och känna dig trygg i din yrkesroll. Utöver yrkeskompetens värdesätter vi en god arbetsmoral och att du bemöter både kollegor och kunder med respekt.
För dig som inte bor i närheten av Tidaholm erbjuds traktamente och boende, då tjänsten innebär arbete på annan ort.


Publiceringsdatum
2026-01-02

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Några års erfarenhet som snickare
Kan läsa ritningar
Svenska på en nivå där du kan göra dig förstådd
Yrkesbevis eller motsvarande

Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Liftkort


Varmt välkommen in med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Jobbnummer
9668098

