Snickare till Tidaholm sökes!
2026-01-02
Snickare till Tidaholm sökes!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående snickare till ett projekt i Tidaholm.
Du som söker bör ha arbetat som snickare i några år och känna dig trygg i din yrkesroll. Utöver yrkeskompetens värdesätter vi en god arbetsmoral och att du bemöter både kollegor och kunder med respekt.
För dig som inte bor i närheten av Tidaholm erbjuds traktamente och boende, då tjänsten innebär arbete på annan ort. Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Några års erfarenhet som snickare
Kan läsa ritningar
Svenska på en nivå där du kan göra dig förstådd
Yrkesbevis eller motsvarande
Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Liftkort
Varmt välkommen in med din ansökan!
