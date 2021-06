Snickare till RN Bygg - Rn Bygg i Gävle AB - Snickarjobb i Gävle

Rn Bygg i Gävle AB / Snickarjobb / Gävle2021-06-30Vi på RN satsar för fullt på att bygga för framtiden och söker just nu initiativtagande och lösningsorienterade snickare som tillsammans med oss vill medverka i våra projekt i Gävle området.Arbetsrollen:Arbetet kommer att med mycket variation huvudsakligen bestå av till- och ombyggnationer. Som snickare hos oss tar du del av ett skickligt och högkvalitativt team.Skiftande uppgifter inom snickeri kommer att vara huvudfokus men arbeten kan även vara bostadsrelaterade där arbetsrollen kan vara att lägga golv alternativt att montera kök.Arbetet utförs under dagtid och anställningsformen är heltidsanställning.Bestämda tidsplaner för arbetsuppgifter bör ses till att följa.Vad söker vi från dig?har yrkesbevishar minst 3 år utav erfarenhet inom snickeri och träarbetenkan tala, skriva och förstå svenska språketVi söker målmedvetna och initiativtagande snickare som med noggrannhet slutför sina arbeten i enlighet med säkerhetsrutiner och kvalitetskrav. Tillsammans med ditt team skapar du en lösningsorienterad miljö för att projekt skall fullbordas på bästa möjliga sätt.Vi tar emot ansökningar via mail med sista ansökningsdag 2021-07-30.Skicka in ansökningar via mail.Vänligen kontakta oss vid frågor & funderingar:E-mail: johan@rnbygg.com 2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Rn Bygg i Gävle ABKryddstigen 3580292 Gävle5837678