Snickare till Norden Kök & Interiör

Norrkök AB / Snickarjobb / Umeå
2025-10-18


Snickare till Norden Kök & Interiör - Umeå
Vill du sätta hantverket i centrum och vara med när vi växer? Vi på Norden Kök & Interiör söker en mångsidig snickare som vill bygga kök och helhetslösningar tillsammans med ett engagerat team.
Om rollen
I takt med att vår orderstock ökar fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande - från kök till andra renoveringsprojekt. Som snickare hos oss arbetar du både självständigt och i team, nära kunder, kollegor och vår tillverkande enhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Montering och renovering av kök
• Snickeriarbeten i andra renoveringsprojekt
• Stöd till vår tillverkande enhet vid behov
• Planering och samordning på plats hos kund
Arbetets innehåll kan variera utifrån din kompetens och ditt intresse - hos oss finns utrymme att växa.
Vem vi söker
Vi tror att du är noggrann, kvalitetsmedveten och driven - med förmåga att skapa goda relationer både med kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av snickeri/montering, gärna kök
• God förmåga att arbeta självständigt och i team
• B-körkort (krav), då du arbetar ute hos kund
Varför Norden Kök & Interiör?
• Möjlighet till personlig utveckling och att ta mer ansvar/ledande roll i takt med att bolaget växer
• Korta beslutsvägar och ett prestigelöst team
• Variation i arbetsuppgifter och projekt
Praktisk information:
Plats: Umeå
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid

Publiceringsdatum
2025-10-18

Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till Dennis Boström. Urval sker löpande.
E-postadress: dennis.bostrom@nordenkok.se
Telefon: 090-123848
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig!
Välkommen med din ansökan - och välkommen till Norden Kök & Interiör!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: dennis.bostrom@nordenkok.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrkök AB (org.nr 559255-7242)
Lärlingsgatan 41 (visa karta)
904 22  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Dennis Boström
dennis.bostrom@nordenkok.se
090-123848

Jobbnummer
9563435

