Snickare till Kiruna och Gällivare

N Kraft Bemanning AB / Möbelsnickarjobb / Luleå
2026-02-09


Nkraft söker snickare till Kiruna och Gällivare!
Vi växer och söker nu skickliga snickare för uppdrag i Norrbotten. Är du en driven och erfaren yrkesperson som vill vara en del av ett starkt team? Då kan detta vara något för dig!
Om jobbet:
Skiftgång: 7/7 eller måndag-torsdag
Arbete med nyproduktion, renovering och ombyggnation.
Varierande uppdrag hos våra kunder inom bygg och anläggning.
Start omgående eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Boende
Trygga anställningsvillkor och bra arbetsmiljö.
Möjlighet till långsiktiga uppdrag.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare.
Är självgående och noggrann i ditt arbete.
Har B-körkort (meriterande men inget krav).
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet.

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan idag!

Publiceringsdatum
2026-02-09

Kontaktuppgifter för detta jobb
Carl-David Almqvist
carl-david@nkraft.se
0730594612

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta)
972 31  LULEÅ

Jobbnummer
9732871

