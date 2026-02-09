Snickare till Kiruna och Gällivare
2026-02-09
Nkraft söker snickare till Kiruna och Gällivare!
Vi växer och söker nu skickliga snickare för uppdrag i Norrbotten. Är du en driven och erfaren yrkesperson som vill vara en del av ett starkt team? Då kan detta vara något för dig!
Om jobbet:
Skiftgång: 7/7 eller måndag-torsdag
Arbete med nyproduktion, renovering och ombyggnation.
Varierande uppdrag hos våra kunder inom bygg och anläggning.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Boende
Trygga anställningsvillkor och bra arbetsmiljö.
Möjlighet till långsiktiga uppdrag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare.
Är självgående och noggrann i ditt arbete.
Har B-körkort (meriterande men inget krav).
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan idag!
Publiceringsdatum2026-02-09
Kontaktuppgifter för detta jobb
Carl-David Almqvistcarl-david@nkraft.se
0730594612 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
Storgatan 52 B
931 29 SKELLEFTEÅ
