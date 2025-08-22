Snickare till familjärt byggföretag
2025-08-22
Altuna bygg är ett familjärt byggföretag som axlar rollen som total entreprenör och åtar sig uppdrag i alla storleksklasser från små servicejobb till nyproduktion i egen regi, och vi söker nu snickare som vill vara med och utvecklas med oss.
Vi arbetar över hela uppland och har ett kontor samt lager i Funbo-Lövsta. För oss är det avgörande att hålla en genomgående hög kvalité och professionalitet för att bygga långvariga kundrelationer. Alla våra anställda är viktiga och vi ser värdet av att alla anställda förstår vikten av att vara ansiktet utåt och förespråkare för vårt företag. Vi arbetar som ett team och hjälper, respekterar och lär av varandra.
Vi söker dig som minst har några års erfarenhet som snickare och är bekväm att arbeta i team såväl som ensam. Våra kunders projekt sträcker sig från små renoveringar till uppförande av lösvirkeshus och allt där emellan så du kommer få möjlighet att utvecklas och växa i din roll som snickare samt fördjupa dig i i tex. badrum, hus stommar, renoveringar osv.
Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt varierande och du får utrymme att själv styra dina egna projekt. I och med detta behöver du vara beredd på att själv planera din tid, kommunicera med våra underleverantörer och föra dialoger med kunderna på plats för att kunna leverera ett så gott arbete till våra kunder vi kan.
Vi ser gärna att du har en positiv inställning och är öppen för att lära dig nytt, är ansvarstagande och självgående.
Att du talar och skriver svenska flytande är ett krav.
Har du några frågor eller känner att du är rätt kandidat för tjänsten tveka inte att höra av dig via telefon eller mail.
Ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
