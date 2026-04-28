Snickare till dekorverkstad (Opera, Stadsteater & Dansteater)
2026-04-28
Är du en erfaren skicklig snickare?
Malmö Operas dekorateljéer är placerade i stora fina lokaler i Västra hamnen och inrymmer dekormåleri, snickeri, tapetseri, smedja, specialeffekter samt projektering. Här byggs årligen ca 25 teaterdekorer till Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Till vår dekorverkstad söker vi nu en skicklig erfaren snickare. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som snickare arbetar du med professionella kollegor i framtagandet av scenografi till våra produktioner inom de tidsramar och ekonomiska ramar som finns uppställda för varje produktion. Ingen produktion är den andra lik. Tillsammans med vass snickarkompetens krävs också kompetens för att läsa och förstå konstruktionsritningar, samt att utifrån dessa kunna vara flexibel till egna lösningar med förståelse för helheten. Tjänsten omfattar även viss kostnadsberäkning och konstruktion av enskilda dekorelement.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant snickarutbildning eller mångårig erfarenhet som snickare med mycket god materialkunskap. Du är en kreativ och skicklig hantverkare med hög problemlösningsförmåga som inte är rädd för nya utmaningar. Vi arbetar projektbaserat och du klarar att lägga upp dina projekt på ett strukturerat sätt.
Allt arbete sker i nära samverkan med de övriga enheterna på ateljén och föreställningsteknik, därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta.
Meriterande är erfarenhet av scenkonstverksamhet, CNC-arbete, Projektledning.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Välkommen med din ansökan senast den 8 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: patrik.becker@malmoopera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Opera och Musikteater AB
(org.nr 556256-2065)
Östra Rönneholmsvägen 20 D (visa karta
)
211 47 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Opera Kontakt
Niklas Gagner niklas.gagner@malmoopera.se Jobbnummer
