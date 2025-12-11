Snickare till Byggservice
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Ytskiktsbolaget AB i Göteborg
Snickare till Byggservice & Entreprenad, Göteborg
Rollen
Är du en yrkesskicklig snickare som trivs med omväxlande projekt och nära kundkontakt? På NYB söker vi nu fler snickare till vår byggservicedel i Göteborg. Här får du jobba i ett tryggt företag med stolthet för kvalitet och hantverk, där din insats verkligen gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra byggservice-, renoverings- och underhållsarbeten hos både företag och fastighetsägare
Självständigt planera och genomföra arbeten enligt beställning
Samarbeta med kollegor inom olika yrkesgrupper för att lösa uppdrag effektivt
Bidra till goda kundrelationer genom service, kvalitet och pålitlighet Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Du är en erfaren snickare med yrkesbevis och några års dokumenterad erfarenhet. Du gillar variationen i byggservice och kan ta ansvar för hela uppdrag från planering till färdigställande.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av service- och entreprenadarbeten inom bygg
B-körkort och god svenska i tal och skrift
En professionell inställning och stolthet i ditt hantverk
En positiv och lösningsorienterad attityd
Hos oss värdesätts engagemang, kvalitet och laganda högt.
Vi erbjuder
Ett stabilt företag med goda villkor, moderna verktyg och möjlighet till utveckling inom både hantverk och ledarskap.
Nordiska Ytskiktsbolaget AB (NYB) har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom alla typer av entreprenader. Från byggservice och totalentreprenader till avancerade fasadsystem, puts och måleri - vi erbjuder en expertis som inte bara skapar hållbara lösningar, utan också formar miljöer och intryck som består över tid. Med vårt breda tjänsteutbud hjälper vi fastighetsägare, fastighetsföretag, kommunala förvaltningar, och privatpersoner över hela västkusten, från Bohuslän till Trelleborg. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, med strategiska lokalkontor i Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.
Vi är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) - en garanti för att vi alltid levererar hållbara, säkra och högkvalitativa lösningar.
Vill du veta mer? Besök oss på ytskiktsbolaget.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Ytskiktsbolaget AB
(org.nr 556204-9790), https://ytskiktsbolaget.se/ Arbetsplats
Nordiska Ytskiktsbolaget Kontakt
Ludvig Alholt l.alholt@ytskiktsbolaget.se 0733-022122 Jobbnummer
9640217