Snickare till byggföretag i Stockholm
2025-08-26
Vi söker en erfaren träarbetare/snickare till varierande byggprojekt. Du kommer att delta i både nyproduktion och renoveringsarbeten, med fokus på hög kvalitet och effektivt utförande. Arbetsuppgifterna sker ute på byggarbetsplatser och kan inkludera stomkomplettering, montage av väggar, tak- och fasadarbeten, montering av fönster, kök, dörrar och lister.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av träarbeten och/eller stomkomplettering.
Är van vid fysiskt arbete och att arbeta i varierande miljöer.
Är självgående med god blick för detaljer.
Har erfarenhet av att läsa A- och K-ritningar.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Du erbjuds:
En stabil anställning med möjlighet till långsiktig utveckling
Varierande arbetsuppgifter på olika projekt
Fast lön enligt överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader.
Om Adliro
Adliro är ett rekryteringsbolag som förmedlar jobbmöjligheter och hjälper företag att hitta rätt kandidater. Samtidigt vill vi göra det enkelt för kandidater att synas för arbetsgivare och ta nästa steg i sin karriär. Så ansöker du
