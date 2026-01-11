Snickare Stockholm Omgående start

Korkis, Yousef / Snickarjobb / Sundbyberg
2026-01-11


YK Solutions söker erfaren snickare - Stockholm (start omgående)

Vi på YK Solutions söker en erfaren snickare för arbete i Stockholm med start omgående.

Arbetet kommer bland annat att innefatta:

Läggning av golv
Köksmontering
Läggning av fiskbensparkett
Väggbyggnation
Med mera

Publiceringsdatum
2026-01-11

Kvalifikationer
Erfarenhet som snickare
God vana av golvläggning och köksmontering
Erfarenhet av fiskbensparkett
Förmåga att arbeta självständigt
Engelska i tal är ett krav

Svenska är inte meriterande, men då ska engelska behärskas.

Anställning sker omgående för rätt person.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Telefon: 079 335 17 94
E-post: YKSolutionsinfo@gmail.com

Arbetsgivare
Korkis, Yousef
172 36  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Korkis Yousef

Jobbnummer
9677260

