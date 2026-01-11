Snickare Stockholm Omgående start
YK Solutions söker erfaren snickare - Stockholm (start omgående)
Vi på YK Solutions söker en erfaren snickare för arbete i Stockholm med start omgående.
Arbetet kommer bland annat att innefatta:
Läggning av golv
Köksmontering
Läggning av fiskbensparkett
Väggbyggnation
Med mera
Erfarenhet som snickare
God vana av golvläggning och köksmontering
Erfarenhet av fiskbensparkett
Förmåga att arbeta självständigt
Engelska i tal är ett krav
Svenska är inte meriterande, men då ska engelska behärskas.
Anställning sker omgående för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Telefon: 079 335 17 94
E-post: YKSolutionsinfo@gmail.com Arbetsgivare Korkis, Yousef
172 36 SUNDBYBERG Arbetsplats
Korkis Yousef Jobbnummer
9677260