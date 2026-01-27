Snickare Stockholm
2026-01-27
Vi söker nu flera duktiga snickare som innehar yrkesbevis med minst fem års erfarenhet som utbildade bygg yrkes snickare till pågående och kommande stora projekt. Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Arbetet innebär en del framförhållning och ritningsläsning samt uppdragsbeskrivningar på svenska / engelska. Det är därför viktigt att du behärskar svenska / engelska språket i både tal och skrift. Tjänsten innebär att du självgående skall kunna arbeta med traditionellt förekommande snickeriarbeten inom Formsättning, nyproduktion, renovering, servicearbeten, mm.
Vi samarbetar enbart med stora aktörer inom byggnads som tänker på kvalité och miljö, samt som ger fina villkor och utvecklingsmöjlighet för de anställda. Som auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag inom byggnads innehar vi alla hängavtal och kollektivavtal.
Arbetstid är heltid, tillsvidare.
Om dig
Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet som yrkes snickare med goda referenser.
Du skall vara: Driven, positiv och stolt yrkesarbetare samt intresserad och självgående. Du ska kunna behärska svenska språket i både tal och skrift.
Känner du att det här skulle vara en rolig utvecklande och passande tjänst för dig så ser vi varmt fram emot din ansökan snarast möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna bygg bemanning & rekryteringsbyrå idag som arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
