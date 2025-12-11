Snickare som gillar skärgården
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
Är du en snickare med hammaren i ena handen och ett leende i den andra?
Välkommen till Wolfbuilder - där vi bygger med både hjärta och hantverksskicklighet.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng som gillar att göra ett bra jobb tillsammans. Vi arbetar med allt från charmiga trähus till moderna hem med specialanpassade lösningar - ofta i fantastiska miljöer nära hav och natur. Vi värdesätter yrkesstolthet, gott samarbete och att ha en bra känsla på jobbet.
Det här kan du förvänta dig hos oss:
Omväxlande arbetsdagar: Inget projekt är det andra likt - här får du chansen att utvecklas och vara med i hela processen.
Stolthet i hantverket: Vi strävar alltid efter att leverera resultat vi kan vara riktigt nöjda med.
Ett bra arbetsklimat: Vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och ser till att ha en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet: Det viktigaste är att du kan ditt hantverk och har viljan att göra ett bra jobb.
Gillar att jobba med andra: Du är social, lätt att samarbeta med och bidrar till en bra stämning på plats.
Är strukturerad och självständig: Du planerar ditt arbete väl och ser till att det flyter på.
Tar ansvar: Du är noggrann, följer regler och rutiner, och ser till att jobbet blir rätt gjort - både för kundens skull och för teamets.
Välkommen till Wolfbuilder AB - Där byggdrömmar blir verklighet, både på land och till sjöss!
Hos oss hittar du inte bara kompetenta byggproffs, utan också ett glatt gäng med ett nätverk som sträcker sig längre än en skärgårdsbåt på sommaren!
Vi är ett företag i raketfart med en stor kärlek för det svenska byggnadsvårdsarvet - vi vårdar historien med samma omsorg som en snickare putsar sin första verktygslåda.
Vi bygger långsiktiga relationer lika starka som våra konstruktioner, både med våra kunder och våra fantastiska medarbetare.
Vi arbetar även med platsbyggda garderober och andra specialsnickerier, där funktion möter form i varje detalj. Varje lösning är unik och anpassad efter kundens behov och hemmets förutsättningar.
Vårt huvudkontor vilar bekvämt i pittoreska Vaxholm, men vi sprider vår byggmagi över Stockholms norra läns delar och den vackra skärgården.
Redo att bli en del av vårt byggäventyr? Kom och bygg framtiden tillsammans med oss på Wolfbuilder AB - där varje projekt är ett nytt kapitel i vår spännande byggbok!
Övrig information
Plats: Vaxholm
Lön: Enligt avtal
Vi tillämpar provanställning om sex månader med möjlighet till fast anställning. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Välkommen med din ansökan!
Märk din ansökan med (Snickare 2026)
För frågor om tjänsten vänd dig till
Charlie Linus, Vice vd
Mejl ansokan@wolfbuilder.se
Denna rekrytering har vi valt att sköta på egen hand och tackar vänligen nej till hjälp av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@wolfbuilder.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare 2024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wolfbuilder AB
(org.nr 556827-5977)
185 93 VAXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
charlie Linus charlie.linus@wolfbuilder.se 0703866696 Jobbnummer
9640460