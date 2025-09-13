Snickare sökes till växande företag!
2025-09-13
Snickare sökes till etablerade byggföretag i Norrköping
Två byggföretag - ett gemensamt mål: Att leverera trygga och hållbara byggprojekt från start till mål.
Vi söker nu fler drivna och erfarna snickare till vårt team i Norrköping!
Om oss
Jag heter Marcus Lindén och driver två byggföretag:
Marcus Lindén Bygg AB - med fokus på ombyggnationer och nybyggnationer för både privatpersoner och företag.
Stamstaden AB - specialiserat på stambyten i bostadsrätter och hyresfastigheter, där vi lägger stor vikt vid tydlig kommunikation, hållbara lösningar och effektiv projektledning.
Vi arbetar strukturerat, håller hög kvalitet och eftersträvar alltid nöjda kunder - oavsett projektets storlek.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare (renovering, ombyggnation eller nyproduktion)
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har goda materialkunskaper och kan läsa ritningar
Innehar B-körkort
Har yrkesbevis eller motsvarande praktisk erfarenhet
Meriterande:
Språkkunskaper i ryska och/eller ukrainska - vi arbetar i team med flerspråkiga kollegor och kunder.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med bra sammanhållning
Varierande projekt inom nyproduktion, ombyggnation och stambyten
Möjligheter till utveckling inom företaget
Konkurrenskraftiga villkor och trygg anställning
Placeringsort:
Norrköping med omnejd. Viss pendling till närliggande projekt kan förekomma.
Ansök idag!
Är du rätt person för jobbet?
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet eller CV - vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Kontakt:
Marcus Lindén
[Telefonnummer]
[E-postadress]
[Företagswebbplats - om ni har en]
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: marcus@stamstaden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marcus Lindén Bygg AB
(org.nr 559264-3604)
Idrottsvägen 48 (visa karta
603 73 NORRKÖPING Arbetsplats
Stamstaden Sverige AB Kontakt
VD
Marcus Lindén Info@marcuslindenbygg.se 0707426499 Jobbnummer
9507404