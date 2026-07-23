Snickare sökes till växande byggföretag
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2026-07-23
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Om jobbet
Vi är ett mindre byggföretag som växer, både i antal kunder och projekt. Hos oss står kvalitet, samarbete och yrkesstolthet i fokus. Vi arbetar med allt från renoveringar och tillbyggnader till nyproduktion i Stockholmsområdet.
Vi söker nu en snickare som vill vara med på vår resa framåt. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta nära både kollegor och kunder i en miljö där beslutsvägarna är korta.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du att utföra bygg-, renoverings- och monteringsarbeten inom både ny- och ombyggnation. Du arbetar ibland självständigt, ibland tillsammans med kollegor beroende på projektets omfattning. Du är delaktig i planering och problemlösning på plats, och ser till att arbetet håller hög kvalitet och ett gott kundbemötande genom hela processen.Kvalifikationer
Vi ser helst att du tidigare arbetat som snickare eller eller har erfarenhet inom byggbranschen. Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att ta egna initiativ. Har du erfarenhet av att leda mindre projekt eller är van att läsa ritningar och arbeta med byggservice är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och ett genuint intresse för ditt hantverk.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en trygg anställning i ett företag som växer och där du som medarbetare har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. Arbetet är omväxlande och ger dig chans att arbeta med olika typer av projekt, både små och stora. Vi är ett gäng som trivs bra ihop och värdesätter samarbete, humor och öppenhet i vardagen. Självklart erbjuder vi konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där kvalitet och trivsel går hand i hand.
Du behöver kunna svenska eller engelska och om du kan albanska är detta meriterande.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation till proffirm2@gmail.com
senast den 22 augusti 2026. Skriv gärna i ämnesraden att detta gäller tjänsten som snickare. Urval sker löpande, så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: Proffirm2@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proffirm AB
(org.nr 559074-7928) Jobbnummer
10010434