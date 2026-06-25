Snickare sökes till prefabproduktion
Ikett Personalpartner AB / Snickarjobb / Alingsås Visa alla snickarjobb i Alingsås
2026-06-25
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, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Är du en erfaren snickare som är sugen på något nytt? Vill du arbeta i en produktionsmiljö där hantverksskicklighet, samarbete och utveckling värdesätts? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Ikett Personalpartner söker nu en formsnickare till en väletablerad prefabverksamhet i Sollebrunn. Du blir en viktig del av produktionen och arbetar med tillverkning och anpassning av formar för prefabricerade betongelement.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Ikett Personalpartner och arbetar hos en av våra kunder. För rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig lösning och framtida anställning hos kundföretaget.Om tjänsten
Som formsnickare arbetar du med att tillverka, montera och anpassa formar för prefabricerade betongelement. Rollen är en viktig del av produktionen och ställer krav på noggrannhet, ritningsläsning och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Tillverkning och montering av formar för betongelement
• Ritningsläsning och måttkontroll
• Anpassning och justering av formar utifrån produktionsbehov
• Kvalitetssäkring av utfört arbete
• Samarbete med kollegor inom produktionen för att säkerställa ett effektivt flöde
Du blir en del av ett erfaret team där samarbete, engagemang och hög kvalitet genomsyrar det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av snickeri, gärna som formsnickare eller inom byggbranschen
• Kan läsa och förstå ritningar
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god problemlösningsförmåga och ett praktiskt handlag
Erfarenhet från prefab-, betong- eller industriproduktion är meriterande, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas.
Du blir en del av ett erfaret och kunnigt team där samarbete, yrkesstolthet och kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 06.00–15.00
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Amanda Mickelsson, amanda.mickelsson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Om företaget
Thomas Betong är en del av Thomas Concrete Group och en av Sveriges ledande aktörer inom betong och prefabricerade betongelement. Företaget präglas av långsiktighet, hög kompetens och en stark laganda där medarbetarna står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i en modern verksamhet som bidrar till ett hållbart byggande och där det finns goda möjligheter att utvecklas.Profil
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett stort engagemang för att leverera ett bra resultat. Erfarenhet av betongarbete är meriterande, men inget krav.Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete
• Traverskort
• God fysik
• B-körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning
• Vana att läsa och förstå ritningar
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Mickelsson amanda.mickelsson@ikett.com Jobbnummer
9978168