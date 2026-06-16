Snickare sökes omgående till projekt

Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Ängelholm
2026-06-16


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Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi söker erfarna och självgående snickare för projekt i Ängelholm med projektstart omgående. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och verkligen göra skillnad i projektens framdrift.


Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med allt från storform, lågform, formbord, och stommar. Du kommer dagligen att bidra med din erfarenhet, noggrannhet och förmåga att läsa ritningar.

Krav:
Gedigen erfarenhet inom snickeri/ träarbete
Förmåga att arbeta självständigt efter ritningar
God svenska i tal och skrift
Yrkesbevis eller minst 6 års dokumenterad erfarenhet


Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft

Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Stabil arbetsgivare och projekt med långsiktig planering
Ett engagerat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum!

Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9966966

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