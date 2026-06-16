Snickare sökes omgående till projekt
Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Ängelholm Visa alla snickarjobb i Ängelholm
2026-06-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Ängelholm
, Åstorp
, Båstad
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi söker erfarna och självgående snickare för projekt i Ängelholm med projektstart omgående. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och verkligen göra skillnad i projektens framdrift. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med allt från storform, lågform, formbord, och stommar. Du kommer dagligen att bidra med din erfarenhet, noggrannhet och förmåga att läsa ritningar.
Krav:
Gedigen erfarenhet inom snickeri/ träarbete
Förmåga att arbeta självständigt efter ritningar
God svenska i tal och skrift
Yrkesbevis eller minst 6 års dokumenterad erfarenhet
Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Stabil arbetsgivare och projekt med långsiktig planering
Ett engagerat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum!
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9966966