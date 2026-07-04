Snickare sökes
N. Andersson Bygg & Entreprenad i Nyköping AB / Snickarjobb / Nyköping Visa alla snickarjobb i Nyköping
2026-07-04
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Självgående snickare sökes omgående till byggföretag.
Vi bygger allt ifrån stora industrilokaler till företag eller lantbruk, till mindre projekt som tex sommarstugor, renoveringar etc. till privatkund. Vi har en stor maskinpark och kan erbjuda våra kunder totalentreprenad.
Byggföretaget ingår i en mindre koncern med i dagsläget 15 st anställda. I koncernen finns bla två butiker, varav den ena säljer och installerar kaminer och pooler och den andra säljer, installerar och reparerar maskiner för skog och trädgård.
Som snickare hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Vi hjälper till där det behövs inom koncernen. Primärt arbetar du dock med bygg.
Som person ska du vara noggrann och ansvarstagande. Du är initiativtagande, arbetar effektivt och ser till att det som ska göras blir gjort i tid. Du är inte rädd för att ta dig an nya uppgifter och kan hjälpa till där det behövs, även om det ligger utanför dina ordinarie arbetsuppgifter.
Intervjuer sker löpande och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: nicklas@kamin-energi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N. Andersson Bygg & Entreprenad i Nyköping AB
(org.nr 556679-3963)
Hinzens Gränd 5 C (visa karta
)
611 39 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare / VD
Nicklas Alpentoft nicklas@kamin-energi.se 0707976052 Jobbnummer
9992611