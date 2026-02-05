Snickare sökes - Växjö (start omgående)
2026-02-05
Vi söker självständiga och erfaren snickare för uppdrag ett par mil utanför Växjö med start omgående.
Arbetet sker på dagtid och innebär varierande och praktiskt arbete i byggprojekt.
Nyproduktion och renovering - byggstommar, väggar, golv och tak
Inredningssnickeri - kök, garderober, hyllor och specialtillverkade lösningar
Montering och installation - dörrar, fönster, trappräcken och beslag
Gips- och byggdetaljer - väggar, innertak, lister och paneler
Felsökning och problemlösning på plats - planera och lösa praktiska utmaningar under projektet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet som snickare/träarbetare
Kan läsa ritningar och följa arbetsinstruktioner
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har körkort och tillgång till egen bil
Vi erbjuder dig
Omgående start
Trygg anställning eller uppdrag enligt överenskommelse
Marknadsmässig lön
Trevligt arbetsklimat och kollegor
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
