Snickare sökes - gör skillnad med dina händer!
2025-10-23
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
Är du praktiskt lagd och vill arbeta med varierande bygg- och snickeriarbeten? Vi söker en snickare till en av våra kunder där du får vara med och skapa kvalitativa och hållbara lösningar.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Bygg- och snickeriarbeten på olika projekt
Montering, reparation och underhåll
Säkerställa kvalitet och säkerhet i arbetet
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom bygg och snickeriKvalifikationer
Yrkesutbildning inom snickeri eller bygg
Praktisk erfarenhet och noggrannhet
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Snickare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
