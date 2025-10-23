Snickare sökes - gör skillnad med dina händer!

Junglia AB / Snickarjobb / Lomma
2025-10-23


Är du praktiskt lagd och vill arbeta med varierande bygg- och snickeriarbeten? Vi söker en snickare till en av våra kunder där du får vara med och skapa kvalitativa och hållbara lösningar.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Arbetsuppgifter
Bygg- och snickeriarbeten på olika projekt
Montering, reparation och underhåll
Säkerställa kvalitet och säkerhet i arbetet

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom bygg och snickeri

Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom snickeri eller bygg
Praktisk erfarenhet och noggrannhet
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Snickare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
234 37  LOMMA

Jobbnummer
9570864

