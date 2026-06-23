Snickare på heltid
Megatrade Sweden AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Megatrade Sweden AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Megatrade Sweden AB är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Storstockholm sedan 2003. Vi arbetar långsiktigt med våra fastigheter och har idag ett flertal projekt i viktiga tillväxtområden i Stockholm.
Dina möjligheter
Detta är rätt arbetsplats för dig som har ett intresse för fastigheter samt att jobba i ett mindre entreprenörsdrivet och växande bolag. Hos oss är det teamplayers som gäller - vi arbetar tillsammans för att utveckla företaget och vi delar kunskaper för att utveckla varandra.
Din roll
Vi söker dig som är händig, självdrivande snickare som kan jobba självständigt. Du ska vara en utpräglad problemlösare som tycker det är roligt med omväxling och utmaningar.
Du kommer bli en central del av teamet och exempel på arbetsuppgifter är:
Om- och tillbyggnationer i kontor, lokaler och lager i våra fastigheter
Hyresgästanpassningar för nya hyresgäster
Renovering av kök och badrum i våra lokaler
Underhåll och daglig skötsel av fastigheterProfil
Formell utbildning är inget krav, men vi ser att du har god och lång erfarenhet. I din yrkesroll drivs du av att utföra arbetet ansvarsfullt och med hög kvalitet. Vi ser också att du har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete, såväl ensam som i team.Kvalifikationer
Erfaren snickare, 5 års erfarenhet eller mer
God förmåga att planera och skapa struktur
God kommunikationsförmåga
God maskinvana
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobb@megastar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Megatrade Sweden AB
(org.nr 556309-5859)
Karlsbodavägen 45 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975010