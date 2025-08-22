Snickare omgående till västra Stockholm

Worknordic Group AB / Snickarjobb / Sundbyberg
2025-08-22


Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start så snart som möjligt.

Till renoveringen av en större kommersiell fastighet behöver vi nu anställa ytterligare två Snickare/Träarbetare. Uppdraget är i Sundbyberg.

Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på att regla och gipsa väggar, montera ståldörrar samt utföra arbete från lift.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Kvalifikationer
• Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du pratar och skriver obehindrat på svenska *Du kan läsa och tyda bygghandlingar*Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra

Det är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.
Har du liftkort är det också meriterande.

Vi erbjuder:
• Lön efter avtal*Reseersättning
• Kompetenta och trevliga kollegor

• Stora utvecklingsmöjligheter



Arbetsort:
Sundbyberg med omnejd

Uppstart:
Snarast möjligt / Enligt ök

Omfattning:
Heltid, tillsvidare

Ansökningsfrist:
Snarast

Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!

Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Arbetsplats
WorkNordic Group AB

Kontakt
Peter Jasiulewicz
peter.jasiulewicz@worknordic.se

Jobbnummer
9472505

