Snickare omgående till västra Stockholm
Worknordic Group AB / Snickarjobb / Sundbyberg Visa alla snickarjobb i Sundbyberg
2025-08-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Worknordic söker nu efter ytterligare Snickare/träarbetare för arbete med start så snart som möjligt.
Till renoveringen av en större kommersiell fastighet behöver vi nu anställa ytterligare två Snickare/Träarbetare. Uppdraget är i Sundbyberg.
Som Snickare kommer du arbeta med traditionella arbetsuppgifter för en snickare/träarbetare, med fokus på att regla och gipsa väggar, montera ståldörrar samt utföra arbete från lift.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som Snickare/träarbetare*Du pratar och skriver obehindrat på svenska *Du kan läsa och tyda bygghandlingar*Du tar egna initiativ, men kan också samarbeta med andra
Det är mycket meriterande om du har körkort, men inget krav.Har du yrkesbevis som Träarbetare är detta också meriterande, men inget krav.
Har du liftkort är det också meriterande.
Vi erbjuder:
• Lön efter avtal*Reseersättning
• Kompetenta och trevliga kollegor
• Stora utvecklingsmöjligheter
Arbetsort:
Sundbyberg med omnejd
Uppstart:
Snarast möjligt / Enligt ök
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Ansökningsfrist:
Snarast
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Vi intervjuar och rekryterar löpande för denna tjänst och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Peter Jasiulewicz peter.jasiulewicz@worknordic.se Jobbnummer
9472505