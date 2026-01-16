Snickare / Montör / Byggarbetare
Pgf Partners AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-01-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pgf Partners AB i Malmö
Vi söker två erfarna och duktiga självgående snickare till Malmö / Skåne regionenPubliceringsdatum2026-01-16Om företaget
PGF Byggpartners AB är ett familjeföretag med mycket gott arbetsklimat och en ledning med gehör. Nyckelorden är flexibilitet och samarbetsvilja! Företaget jobbar mot ständig förbättring och har som övergripande målsättning att uppnå nöjda kunder.
Personlighet
Vi söker dig som är social, flexibel, noggrann och stresstålig samt har en förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Du trivs bra i en vardag som innehåller varierande arbetsuppgifter. Du har en god praktisk känsla i ditt arbete och utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant och strukturerat sätt. Vi letar efter personer som sätter KVALITET och NÖJDA kunder före allt annat.Dina arbetsuppgifter
Som snickare arbetar du med allt inom snickeri både stora och små renoveringar, ombyggnation, tillbyggnad och nybyggnation.
Arbetsuppgifter består av tex:
köksmontering, resning av ytter/innerväggar, utfackningsväggar, gipsning, ytterpanel, Takarbeten, tillbyggnader, fasadskivor, Trädäck/staket, Golvläggning, Montering av dörrar/fönster, förvaring etc.Kvalifikationer
Vi vill att du har relevant utbildning eller erfarenhet minst 3 år inom branschen.
Svenska / Engelska
innehar B-körkort
Arbetsplats i Malmö / skåneregionen
Maila gärna oss för mer information om tjänsten jobb@pgf-partners.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@pgf-partners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare/Montör/Byggarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PGF Partners AB
(org.nr 559110-2230) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9688891