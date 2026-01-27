Snickare med yrkesvana

Svea Bygg och Renovering AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-01-27


Visa alla jobb hos Svea Bygg och Renovering AB i Stockholm

Svea Bygg och Renovering AB är ett byggföretag med bred kundgrupp och uppdrag inom flera olika yrkesområden. Företaget växer och är i behov av nya anställda. Projekten sträcker sig från stambyten till kontorsanpassningar till ombyggnationer av lägenheter och villor. Vi ser gärna att det finns erfarenhet men hjälper gärna till med upplärning inom nya områden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@sveabr.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Bygg och Renovering AB (org.nr 559530-5243)
111 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Svea Bygg & Renovering AB

Kontakt
Arbetsledare
Janno S
info@sveabr.se
0739819550

