Snickare med Yrkesbevis
Stockholms Våtrums Entreprenad AB / Snickarjobb / Upplands-Bro
2025-10-12
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej!
I dagsläge söker vi efter en byggsnickare med erfarenhet inom badrum, kök samt golvläggning.
Vi utför cirka 8-10 badrum och kök per månad och håller på att expandera.
Arbetsupgifterna kommer att vara att ;
Regla tak och väggar , köksmontering , golvläggning, plattsbyggda garderober osv.
Den som söker tjänsten behöver ha B körkort samt yrkesbevis . Kommer att kräva 2 referenser också.
Kontoret ligger i Kista och där utgår vi ifrån, men jobbar i hela Stockholm.
6 månaders provanställning och därefter tillsvidare anställning erbjuds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
emejl
E-post: info@sveabbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Våtrums Entreprenad AB
(org.nr 559045-0929) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552268