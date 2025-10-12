Snickare med Yrkesbevis

Stockholms Våtrums Entreprenad AB / Snickarjobb / Upplands-Bro
2025-10-12


Visa alla snickarjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Våtrums Entreprenad AB i Upplands-Bro, Stockholm eller i hela Sverige

Hej!

I dagsläge söker vi efter en byggsnickare med erfarenhet inom badrum, kök samt golvläggning.
Vi utför cirka 8-10 badrum och kök per månad och håller på att expandera.

Arbetsupgifterna kommer att vara att ;
Regla tak och väggar , köksmontering , golvläggning, plattsbyggda garderober osv.

Den som söker tjänsten behöver ha B körkort samt yrkesbevis . Kommer att kräva 2 referenser också.

Kontoret ligger i Kista och där utgår vi ifrån, men jobbar i hela Stockholm.

6 månaders provanställning och därefter tillsvidare anställning erbjuds.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
emejl
E-post: info@sveabbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Våtrums Entreprenad AB (org.nr 559045-0929)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9552268

Prenumerera på jobb från Stockholms Våtrums Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Våtrums Entreprenad AB: