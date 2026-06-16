Snickare med takerfarenhet sökes start omgående
Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-06-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige.
Snickare med takerfarenhet sökes – start omgående
Är du snickare i grunden med erfarenhet av takarbete eller en takläggare som trivs med praktiskt och varierande arbete?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Just nu söker vi på Prowork Kompetens takläggare och snickare med takerfarenhet till uppdrag hos våra kund. Start är omgående
Om tjänsten
Som takläggare/snickare kommer du bland annat att arbeta med:
Rivning av befintligt tak
Lägga ny råspånt eller byta ut de trädelar som är av behov.
Läggning av tak (papp, plåt, tegel m.m.)
Renovering och underhåll av tak
Tätskikt och isolering
Mindre ställningsbyggnation upp till ca 9 meter
Säkerställande av kvalitet och arbetsmiljö
Uppdragen varierar i storlek och karaktär, vilket ger en omväxlande arbetsvardag.
Vi söker dig som:
Är snickare i grunden och har erfarenhet av takarbete
Alternativt är en erfaren takläggare
Har vana av arbete på höjd
Erfarenhet av ställningsbyggnad upp till 9 meter
Är självgående och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och gott samarbete
Har B-körkort (meriterande)
Därför ska du välja Prowork Kompetens:
Prowork är specialister på kompetens inom samhällsbyggnad, teknik, industri och fastighet. Vi är ett personligt bemanningsföretag som bryr oss om våra konsulter och arbetar nära både kund och medarbetare för att skapa rätt matchning. Du erbjuds varierande projekt och arbetsplatser där du får möjlighet att kompetensutvecklas.
Hos oss får du trygga villkor, kollektivavtal och en arbetsgivare som värdesätter din kompetens. Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
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Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss – vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9966999