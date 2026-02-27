Snickare med servicekänsla
2026-02-27
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Håbo
, Uppsala
Tycker du om att jobba med varierande och omväxlande arbetsuppgifter? Trivs du med att styra din arbetsdag under eget ansvar? I sådana fall finns kanske ditt nästa jobb hos oss!
HSB Uppsala är en av Sveriges 23 regionala HSB-föreningar och vårt verksamhetsområde omfattar Uppsala län. Vi ägs av våra drygt 24 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighetsägare.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som snickare hos oss är du vårt ansikte utåt. Du löser allt från akuta reparationer och underhållsarbeten till större renoveringar och tillbyggnader. Du planerar dina dagar i samråd med arbetsledningen, men du driver ofta dina ärenden hela vägen från start till mål.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och utförande av snickeriarbeten i bostadsmiljöer
Variation mellan självständiga uppdrag och samarbete ihop med kollegor
Digital återrapportering av utförda arbeten och inköp samt nära dialog med kunder
Jourberedskap kan förekomma
För att trivas och lyckas i denna roll är du en trygg yrkesperson och trivs med att möta människor. Eftersom du arbetar i folks hemmiljö är din förmåga att kommunicera och lämna snyggt efter dig lika viktig som din hantverksskicklighet.
Vi söker dig som har
Yrkesbevis som träarbetare/snickare
Minst 5 års erfarenhet (du är självgående och lösningsorienterad)
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Vad HSB erbjuder
HSB erbjuder en arbetsplats med varierade uppgifter, stort eget ansvar och en god gemenskap. Du får ta del av generösa friskvårdsförmåner och personalfördelar, samt trygga villkor genom kollektivavtal med Byggnads. Många väljer att stanna länge hos oss, och vi hoppas att du blir en av dem.
Vi arbetar ständigt för att utvecklas och som medarbetare har du stora möjligheter att påverka din egen utveckling. Med korta beslutsvägar och våra värderingar - Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan - får du en arbetsplats där ditt arbete gör skillnad. Vi värnar om balansen mellan jobb och fritid och ser till att dina insatser uppmärksammas. Möjligheterna finns hos HSB.
Tjänsten är en heltidstjänst hos HSB Boservice i Uppland, ett dotterbolag till HSB Uppsala. Placeringen är i Enköping med omnejd. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Boservice i Uppland AB
(org.nr 556129-2763)
Ågatan 5 (visa karta
)
749 35 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Driftställe Enköping Kontakt
Arbetsledare teknik
Birger Wahlman birger.wahlman@hsb.se 0171-47 83 26 Jobbnummer
9768505