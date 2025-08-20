Snickare med minst 5 års erfarenhet
2025-08-20
Vi växer ständigt och är i behov av 1-2 st självgående snickare. Det är viktigt att du som söker har tidigare erfarenhet inom byggbranschen, gärna inom ventilation,golvläggning, fuktskador. Svenska är ett krav.Vi jobbar både mot privata personer samt mot föreningar. Är du händig och brinner för det vi gör? Passa på och bli vår nya stjärna! Vi är ett mindre bolag som bryr sig om varandra. Tveka inte att höra av dig idag!
Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar.
Vårt kontor ligger i Stocksund, arbetsplats Stor Stockholm
Lön: efter överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse Ersättning
