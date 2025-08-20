Snickare med minst 5 års erfarenhet

Nordic Netmedia & sales AB / Snickarjobb / Danderyd
2025-08-20


Visa alla snickarjobb i Danderyd, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd, Stockholm eller i hela Sverige

Vi växer ständigt och är i behov av 1-2 st självgående snickare. Det är viktigt att du som söker har tidigare erfarenhet inom byggbranschen, gärna inom ventilation,golvläggning, fuktskador. Svenska är ett krav.Vi jobbar både mot privata personer samt mot föreningar. Är du händig och brinner för det vi gör? Passa på och bli vår nya stjärna! Vi är ett mindre bolag som bryr sig om varandra. Tveka inte att höra av dig idag!
Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar.
Vårt kontor ligger i Stocksund, arbetsplats Stor Stockholm
Lön: efter överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)

Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB

Kontakt
Sara Stag
behzad.roodechi@gmail.com

Jobbnummer
9467631

Prenumerera på jobb från Nordic Netmedia & sales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordic Netmedia & sales AB: