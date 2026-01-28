Snickare med militär bakgrund sökes
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Falkenberg
Soldiers Incorporated är ett företag vars syfte är att kunna erbjuda framförallt värnpliktiga sin första anställning och språngbräda ut i sin framtida karriär. Vi vet att erfarenheter och kunskaper man för med sig efter värnplikten är högt efterfrågade i det privata näringslivet men ofta svåra att formulera i ett CV. Klassiska militära egenskaper som att leda sig själv och andra i en ständigt föränderlig omgivning, leta uppgifter, arbeta strukturerat och situationsanpassat. Arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik och under stort eget ansvar präglar vår personal och chefer.
Även våra kunder uppskattar dessa erfarenheter och egenskaper, därför behöver vi bli fler.
Vi söker nu snickare som har en bakgrund som GSS/K anställd i Försvarsmakten, men även värnplikt (motsvarande) är godtagbart. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet som snickare
Montera dörrar, fönster, kök och inredning
Kunna utföra träkonstruktioner såsom väggar, tak, golv och innerväggar
Utföra renoverings- och ombyggnadsarbeten
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och hellre anmäler förslag på lösning än begränsningar är du välkommen att skicka en ansökan!
Fyllda 18 år
Personlig lämplighet
Anställd i Försvarsmakten som GSS/K är meriterande
Genomförd värnplikt med godkända resultat är ett krav
B-Körkort är ett krav
Vanlig arbetstid 07-16
Obekväm arbetstid kan förekomma
