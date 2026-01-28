Snickare med militär bakgrund sökes

Soldiers Incorporated i Sverige AB / Snickarjobb / Malmö
2026-01-28


Visa alla snickarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Soldiers Incorporated i Sverige AB i Malmö, Falkenberg eller i hela Sverige

Soldiers Incorporated är ett företag vars syfte är att kunna erbjuda framförallt värnpliktiga sin första anställning och språngbräda ut i sin framtida karriär. Vi vet att erfarenheter och kunskaper man för med sig efter värnplikten är högt efterfrågade i det privata näringslivet men ofta svåra att formulera i ett CV. Klassiska militära egenskaper som att leda sig själv och andra i en ständigt föränderlig omgivning, leta uppgifter, arbeta strukturerat och situationsanpassat. Arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik och under stort eget ansvar präglar vår personal och chefer.
Även våra kunder uppskattar dessa erfarenheter och egenskaper, därför behöver vi bli fler.
Vi söker nu snickare som har en bakgrund som GSS/K anställd i Försvarsmakten, men även värnplikt (motsvarande) är godtagbart. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet som snickare
Montera dörrar, fönster, kök och inredning
Kunna utföra träkonstruktioner såsom väggar, tak, golv och innerväggar
Utföra renoverings- och ombyggnadsarbeten
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet

Känner du igen dig i beskrivningen ovan och hellre anmäler förslag på lösning än begränsningar är du välkommen att skicka en ansökan!

Publiceringsdatum
2026-01-28

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som snickare
Fyllda 18 år
Personlig lämplighet
Anställd i Försvarsmakten som GSS/K är meriterande
Genomförd värnplikt med godkända resultat är ett krav
B-Körkort är ett krav

Vanlig arbetstid 07-16
Obekväm arbetstid kan förekomma

(Skicka helst ditt CV i pdf format)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@soldiersinc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SNICKARE26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soldiers Incorporated i Sverige AB (org.nr 559317-4906), https://soldiersinc.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Linus Gustafsson
jobb@soldiersinc.se

Jobbnummer
9710470

Prenumerera på jobb från Soldiers Incorporated i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Soldiers Incorporated i Sverige AB: