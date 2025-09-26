Snickare med formkunskap - Stor Stockholm
Prowork Stockholm AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi letar efter erfarna snickare med formkunskap och som ska kunna arbeta med avancerad formsättning.
I tjänsten så kommer man att hjälpa till sina arbetskollegor som jobbar med armering och gjutning också.
Som snickare kommer du att vara en nyckelperson i projektet och behöver därför ha gedigen erfarenhet och kunskap inom området.
Projekten finns i hela StockholmPubliceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom relevanta områden.
Gedigen erfarenhet inom snickeri.
Storform, systemform och stomme.
Förmåga att arbeta efter ritning.
God kommunikationsförmåga på svenska.
Yrkesbevis eller motsvarande minst 6 års dokumenterad erfarenhet.
Meriterande:
Heta arbeten.
Mobila arbetsplattformar.
Säkra lyft.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder lön och reseersättning enligt kollektivavtal
Uppdragen kommer att fyllas så snart som möjligt, så vi uppmuntrar dig att inte vänta med att skicka in din ansökan.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Arbetsplats
Prowork AB Kontakt
Adnan Kayhan adnan@prowork.se Jobbnummer
9527535