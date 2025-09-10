Snickare med formkunskap - Stor Stockholm

Prowork Stockholm AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-09-10


Vi letar efter erfarna snickare med formkunskap och som ska kunna arbeta med avancerad formsättning.

I tjänsten så kommer man att hjälpa till sina arbetskollegor som jobbar med armering och gjutning också.

Som snickare kommer du att vara en nyckelperson i projektet och behöver därför ha gedigen erfarenhet och kunskap inom området.

Projekten finns i hela Stockholm

Publiceringsdatum
2025-09-10

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom relevanta områden.
Gedigen erfarenhet inom snickeri.
Storform, systemform och stomme.
Förmåga att arbeta efter ritning.
God kommunikationsförmåga på svenska.
Yrkesbevis eller motsvarande minst 6 års dokumenterad erfarenhet.

Meriterande:

Heta arbeten.
Mobila arbetsplattformar.
Säkra lyft.

Vi erbjuder:

Vi erbjuder lön och reseersättning enligt kollektivavtal

Uppdragen kommer att fyllas så snart som möjligt, så vi uppmuntrar dig att inte vänta med att skicka in din ansökan.

Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Stockholm AB (org.nr 556925-4591)

Arbetsplats
Prowork AB

Kontakt
Adnan Kayhan
adnan@prowork.se

Jobbnummer
9501079

